Accidentul feroviar din Galați s-a soldat cu moartea unei femei șef de tren. Este vorba despre Gina Basoc, in varsta 53 de ani. Aceasta a lasat in urma o fetița. Gina era originara din comuna Tudor Vladimirescu din Galați, a studiat Științe Juridice și Politice la Universitatea „Dunarea de Jos“ din Galați și avea o fetița. Apropiații au fost afectați de moartea Ginei. Fina acesteia a postat un mesaj emoționant pe Facebook „’Sa mi aduci și mie un buchet cu flori’. Ultimul mesaj transmis de tine catre mama. Acum, acest mesaj are o alta insemnatate.. Sa ai grija de micuța Teodora de acolo de sus,…