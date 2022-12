Cine este femeia cu cele mai lungi picioare din lume. Are doar 17 ani

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de reglementare in domeniul confidentialitatii datelor din Irlanda a impus luni o amenda de 265 de milioane de euro (277 de milioane de dolari) gigantului retelelor de socializare Facebook, ducand totalul cu care a amendat grupul-mama Meta la aproape 1 miliard de euro, transmite CNBC. Sanctiunea…

- Sanctiunea a rezultat in urma unei investigatii, inceputa in aprilie 2021, legata de expunerea online a unor date ale utilizatorilor. Facebook a primit, de asemenea, ordin sa ia o serie de masuri corective. Amenda de luni este a patra pe care Comisariatul pentru confidentialitatea datelor (DPC) din…

- Afrojack face echipa cu James Arthur pentru “Lose You”. Afrojack și James Arthur sunt superstaruri internaționale, cu milioane de urmaritori pe platformele digitale (Afrojack: 7,4 milioane de ascultatori lunar pe Spotify, 4 milioane de urmaritori pe Instagram și 213.000 de urmaritori TikTok; James Arthur:…

- Cu ocazia lansarii documentarului sau la Apple Tv+, Selena Gomez explica, in numarul din 3 noiembrie al revistei Rolling Stone, de ce nu va putea niciodata sa aduca pe lume un copil. Selena Gomez trebuie sa faca fața bipolaritații. Pentru a invinge aceasta boala, ea face un tratament dificil care are…

- Pentru a-și rezolva problemele legate de eficiența energetica, companiile din Romania pot accesa in zilele urmatoare un pachet de sprijin in valoare totala de 500 de milioane de euro. Inscrierea pentru primele apeluri se poate face din aceasta dimineața. Conform unui anunț facut de Marcel Boloș, ministrul…

- In luna august, Trenta Pizza a demarat campania Platește cu un trick, o inițiativa adresata tinerilor din București, prin care aceștia iși pot plati pizza facand sport. Abordand problema sedentarismului crescut in randul copiilor și al tinerilor din București, demersul ii indeamna pe aceștia sa iasa…

- Meta, compania-mama a Facebook si Instagram, a anuntat marti ca a destructurat o importanta retea de dezinformare despre razboiul dus de Rusia in Ucraina, relateaza AFP. Operatiunea rusa a inceput in mai si a vizat in principal Germania, dar si Franta, Italia, Ucraina si Marea Britanie, a explicat David…