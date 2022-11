Deputat de Alba, Daniel Gheorghe Rusu a fost trimis in judecata de Parchetul General la inceputul anului 2022, pentru savarsirea infractiunii de compromitere a intereselor justitiei, prevazuta de articolul 277, alineatul (2) din Codul penal: "Dezvaluirea, fara drept, de mijloace de proba sau de inscrisuri oficiale dintr-o cauza penala, inainte de a se dispune o solutie de netrimitere in judecata ori de solutionare definitiva a cauzei, de catre un functionar public, care a luat cunostinta de acestea in virtutea functiei, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda".Conform presei…