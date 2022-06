Stiri pe aceeasi tema

- "Vocea Romaniei" revine la Pro TV cu cel de-al 10-lea sezon si, pentru prima data, doi antrenori, Smiley si Theo Rose, vor sta pe acelasi scaun. Echipa este intregita de Tudor Chirila, Irina Rimes si Denis Roabes.

- The Motans lanseaza clipul pentru Cafe de Flore, cel mai recent single extras de pe albumul “Great Expectations”. Lansat pe 13 Mai, albumul a adunat milioane de accesari atat pe platformele de streaming, cat și pe Youtube, unde „Tot Ce Conteaza” și „Pe Bune” au ajuns in Trending. O intoarcere la radacinile…

- Liderul proiectului muzical The Motans este o persoana sensibila si modesta, asa cum o arata si melodiile sale. El marturiseste ca muzica este pentru el un mod de a spune ce simte si ce gandeste, nu o unealta de a obtine succes si faima.

- Inna și trupa The Motans au facut din nou echipa pentru piesa „Tare”, o declaratie de dragoste sincera ce aminteste de noptile de vara. Piesa a fost compusa de solistul trupei, Denis Roabes, alaturi de Sebastian Barac, Marcel Botezan si Alex Cotoi, intr-unul dintres camp-urile de songwriting Global…

- Turneul aniversar The Motans poposește la Timișoara cu un show magic, evenimentul urmand sa se desfașoare duminica 3 aprilie de la ora 20 la Sala Olimpia. Denis Roabeș (The Motans) este un artist complet: scrie versuri, compune muzica și se implica in identitatea vizuala a clipurilor sale.„Au trecut…