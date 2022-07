Stiri pe aceeasi tema

- Carlos Santana a leșinat aseara pe scena in vazul a catorva mii de oameni prezenți la concertul acestuia de la Pine Knob Music Theatre din Clarkson, Detroit. Legendarului muzician, socotit unul din cei mai mari chitariști din lume, i s-a acordat primul ajutor chiar pe scena și ulterior a fost transportat…

- Shakira și Gerard Pique se despart, dupa 12 ani de relație. Cei doi au confirmat oficial desparțirea sambata, printr-un comunicat comun transmis de avocați. Potrivit presei din Spania, motivul separarii ar fi infidelitatea jucatorului Barcelonei. Ambii au avut, pe de alta parte, probleme cu Fiscul.

- Europenii aleg in aceasta seara, 14 mai, melodia anului, in cadrul concursului „Eurovision”. Mesajul transmis de reprezentantii Ucrainei, baieții de la Kalush Orchestra au ridicat sala in picioare cu melodia „Stefania”, cintata in limba ucraineana. Publicul a fost incintat de prestația ucrainenilor,…

- Cantaretul portorican Marc Anthony a anuntat ca se afla in proces de recuperare dupa accidentul care i-a afectat spatele si care l-a obligat sa-si anuleze concertul pe care urma sa-l sustina miercuri seara in Panama, relateaza EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Alice Cavaleru, care e insarcinata cu al doilea copil, a povestit intr-o postare pe Instagram ca recent a ajuns la spital, la secția de chirurgie. A avut o capușa pe burta, iar medicii i-au indepartat-o. Acum are cateva temeri, ii e frica sa nu se confrunte cu boala Lyme. Soția lui Vladimir Draghia,…