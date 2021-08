Stiri pe aceeasi tema

- Comediantul afgan Nazar Mohammad, cunoscut drept Khasha Zwan, ar fi fost ucis de talibani la finalul lunii trecute, dupa ce insurgenții au capturat orașul Kandahar, potrivit ONG-ul Human Right Watch, a informat Daily Telegraph . Intr-o filmare de la sfarșitul lunii iulie, Khasha Zwan apare pe bancheta…

- Tik Tok, platforma la moda printre tineri, este vanata de politicieni. Pentru a-i cuceri, parlamentarii explica in filmulete de 30-40 de secunde cum se face o lege sau cat costa mancarea la Casa Poporului. Postarile trebuie sa fie scurte si dinamice ca sa aiba succes, dar nu inseamna neaparat voturi,…

- TikTok și YouTube au anunțat blocarea conținutului legat de talibani. Anterior, acest lucru a fost anunțat și de Facebook. Facebook a raportat ca califica talibanii drept o organizație terorista, prin urmare va continua sa blocheze conținutul legat de aceasta mișcare pe toate serviciile sale, inclusiv…

- Mezinul celui mai cunoscut cascador roman, Szobi Cseh, spune ca scoala de cascadori deschisa de parintele sau pentru copiii institutionalizati e in pericol de disparitie. Arpad Cseh adauga ca pana si meseria de cascador a suferit schimbari. Ce se intampla la 7 ani de la decesul lui Szobi Cseh Vremea…

- SICKICK, artistul fenomen care a devenit viral in mediul online, vine in București, la SAGA Festival, care va avea loc in perioada 10-12 septembrie. Cu peste 3.2 milioane de urmaritori pe TikTok, 3 milioane pe Instagram și 2.7 milioane de subscribers pe YouTube, artistul și producatorul canadian de…

- Investitiile Facebook vor include programe bonus pentru plata creatorilor care ajung la anumite praguri de referinta pe platformele sale, inclusiv pe Instagram, si finantarea utilizatorilor pentru a produce continut. Gigantul mediei sociale isi pune fondurile la dispozitie pentru a atrage creatori cu…

- Selly și Dorian Popa și-au unit milioanele de urmaritori in online. Cei doi, vedetele incontestabile ale Youtube-ului romanesc, spera sa dea lovitura impreuna cu ”Porsche”. Melodia, ce tocmai a fost lansat pe canalele lor online a inregistrat in doar o zi aproape jumatate de milione de vizualizari pe…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Sannicolau Mare au depistat, intr-un taxi condus de un cetatean roman, patru cetateni straini. Soferul mijlocului de transport este cercetat pentru savarșirea infracțiunii de trafic de migranți, judecatorul de drepturi si libertati…