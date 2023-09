Cine este bosul din Palatul Victoria care a „nășit” o benzinărie a familiei Doldurea Politicienii fug acum ca dracu de tamaie de familia Doldurea dupa explozia catastrofala a stației GPL de la Crevedia, dar in trecut se laudau cu investițiile edilului din Carcal iar unul dintre laudatori este sforarul șef al Palatului Victoria. Stațiile GPL controlate de familia Doldurea din Caracal au impanzit aproape toata țara, in special zona de sud a Romaniei. Ca atare, in anii trecuți fiecare baron local, mai ales de la PSD, se lauda cu investițiile in stații GPL ale familiei primarului de la Caracal Ion Doldurea. Unul dintre laudatorii afacerilor GPL ale familiei Doldurea este fostul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Economie Firmele fiului primarului din Caracal, conectate, prin achiziții directe, la bani publici in Teleorman / Una dintre ele, este cea implicata in explozia de la Crevedia august 30, 2023 11:43 Exploziile ce au avut loc sambata, 26 august, in localitatea Crevedia au scos la lumina un intreg lanț…

- Marcel Ciolacu, premier si presedinte al PSD, a transmis marti, 29 august, ca propune excluderea primarului din Crevedia in urmatorul Consiliu Politic Național."Voi propune excluderea primarului din Crevedia in urmatorul Consiliu Politic Național, de la sfarșitul saptamanii", a scris Marcel Ciolacu,…

- Florin Petre, primarul din Crevedia, a declarat marți, 29 august, ca știa ca activitatea firmei a careia stație de GPL a explodat se oprise din activitate in localitate și a susținut ca nu a primit nicio sesizare la primarie. „Nu știu nimic, nu am vazut nimic”, a spus edilul.„Știam ca a fost inchisa…

- Ionuț Doldurea, fiul primarului din Caracal, și Cosmin Stinga, administratorii Flagas SRL, firma a carei stație GPL a explodat sambata seara, 26 august, la Crevedia au transmis luni prima reacție publica fața de tragedia soldata cu zeci de raniți și doi morți, potrivit G4media.In comunicatul de presa,…

- Reprezentanții firmei Flagas SRL, care gestionau stația GPL din Crevedia, au reacționat dupa exploziile de sambata, in care și-au pierdut viața doua persoane și au fost ranite alte zeci de persoane. Intr-un comunicat semnat de Ionuț Doldurea (fiul primarului din Caracal) și Cosmin Stinga se precizeaza…

- Firme precum Flagas, Criana Gas, Dolchimex, Dolgas și Rombeer Cringașu au vandut gaz, motorina și benzina pentru 35 de primarii. 10 sunt PNL, 25 sunt PSD. Sunt 386 de contracte – doar direct cu primariile, dar la acest numar se adauga și alte cateva sute cu instituții din subordinea lor, precum școli…

- Primarul PSD din Caracal, Ioan Doldurea , al carui fiu, Ionut Daniel Doldurea, este proprietarul depozitului GPL din Crevedia unde au avut loc exploziile soldate cu doi morți și 56 de raniți, are o avere impresionanta, potrivit Hotnews. Stația GPL era a firmei Flagas SRL , ai carei acționari sunt Ionut…

- La mai bine de o saptamana de la „Marșul dreptații“ condus de Evghenii Prigojin, ministrul rus al Apararii iese și el la declarații. Cu prilejul unei conferințe telefonice pe care a avut-o cu unii dintre cei mai importanți oameni din conducerea Fortelor Armate ale Federatiei Ruse, Serghei Soigu a afirmat…