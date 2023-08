Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul de 19 ani, care, aflat sub influența drogurilor, a intrat intr-un grup de tineri, ucigand doi dintre ei, face parte dintr-o familie care pare sa-i fi oferit totul de-a gata. Tatal tanarului este stabilit in Olanda, in orașul Roermond, și se ocupa, printre altele, de curse de mașini. In trecut,…

- Doi tineri au murit dupa ce o masina a intrat intr-un grup, sambata dimineata, in localitatea 2 Mai. Soferul autovehiculului a fugit de la locul accidentului, fiind gasit in Vama Veche. Conducea un Mercedes decapotabil cu numere de București. El a fost depistat pozitiv la cocaina, amfetamina si metamfetamina.…

- Un accident extrem de grav a avut loc sambata dimineața pe litoral, in localitatea 2 Mai. O mașina a intrat intr-un grup de opt pietoni. Doi tineri au murit pe loc. Tragedia s-a petrecut sambata dimineața, in jurul orei 05:30, pe DN39/E87, drumul care leaga Mangalia de Vama Veche, in localitatea 2 Mai.…

- Un copil de 13 ani, care a furat mașina familiei, a provocat un accident, joi dimineata, pe Bulevardul Bucureștii Noi din Sectorul 1 al Capitalei. Acesta era insoțit de un prieten, in varsta de 12 ani. „La data de 17 august a.c., in jurul orei 06.00, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu…

- Un barbat a fost imobilizat de politistii din Bucuresti dupa ce a refuzat sa opreasca masina pe o conducea, el fiind urmarit in trafic. Ea a refuzat și sa fie testat pentru consumul de alcool si droguri, in masina sa fiind gasite mai multe substante din categoria drogurilor de risc. Politisti din cadrul…

- Victima teribilului accident de circulație care a avut loc marți pe E85, in Ialomița, e parintele Tanasache Atanasie Costea. Mașina condusa de preot a fost strivita sub o cisterna și tarata zeci de metri printr-un lan de porumb.Vestea morții preotului a fost data de basilica.ro, site-ul Patriarhiei…

- Un șofer din București a scapat cu viața dupa ce a avut parte, sambata, de un accident violent pe raza județului Dambovița. Aflat baut la volan, barbatul in varsta de 76 de ani s-a infipt cu mașina in gardul unui imobil de pe strada Iancu Jianu, din comuna Doicești. In urma impactului, a rezultat ranirea…