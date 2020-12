Stiri pe aceeasi tema

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a fost surpriza alegerilor parlamentare din 2020, reusind sa treaca pragul electoral de 5%, ajungand astfel in Parlament, desi la alegerile locale a obtinut sub 1%. Formatiunea este condusa de George Simion, fost candidat independent la europarlamentarele din 2019,…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a fost surpriza alegerilor parlamentare din 2020, reusind sa treaca pragul electoral de 5%, ajungand astfel in Parlament, desi la alegerile locale a obtinut sub 1%. Formatiunea este condusa de George Simion, fost candidat independent la europarlamentarele din 2019,…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a fost infiintata in 2019 de catre activistul unionist George Simion. Partidul se considera de dreapta, conservator, patriot si unionist si este cunoscut mai ales pentru manifestatiile din strada care promoveaza unirea fostei provinicii

- Ziarul Unirea SURPRIZA alegerilor parlamentare 2020: De unde vine și ce vrea AUR, partidul care a ajuns de la puțin peste zero la pragul electoral Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) este la acest moment marea surpriza a alegerilor parlamentare 2020, reusind sa treaca in mod neașteptat pragul electoral…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a fost infiintata in 2019 de catre activistul unionist George Simion. Partidul se considera de dreapta, conservator, patriot si unionist si este cunoscut mai ales pentru manifestatiile din strada care promoveaza unirea fostei provinicii romanesti cu Romania.…

- Care este adevarul despre Alianța AUR, marea surpriza a alegerilor parlamentare 2020. George Simion a lansat Alianța AUR dupa alegerile Europarlamentare din anul 2019. Partidul are ca prioritați: familia, patria, credinta și libertatea. De asemenea, principalul obiectiv al Alianței AUR este propunerea…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat la Antena 3 ca surpriza alegerilor parlamentare ar putea fi partidul AUR (Alianta pentru Unirea Romanilor) care in sondajele recente are peste 4% si ar putea intra in Parlament. „Prezenta estimata este intre 35 si 38 la suta dar e posibil sa scada sub…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat duminica seara la Antena 3 ca surpriza alegerilor parlamentare ar putea fi partidul AUR (Alianta pentru Unirea Romanilor) care in sondajele recente are peste 4% si ar putea intra in Parlament: „Prezenta estimata este intre 35 si 38 la suta dar…