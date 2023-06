Cine este Alexandru Mihai Ghigiu, fostul șef de la PSD Tineret și noul șef al Cancelariei prim-ministrului Alexandru Mihai Ghigiu, fostul șef de la PSD Tineret, este noul șef al Cancelariei prim-ministrului. Conform unor surse, este un apropiat al lui Sorin Grindeanu. Alexandru Mihai Ghigiu este actualul președintele Institutului Național de Administrație (INA) din 21 ianuarie 2022, cand a fost numit de premierul de-atunci, Nicolae Ciuca. Ghigiu este un apropiat al lui Sorin Grindeanu, conform informațiilor aparute pe surse pe g4media.ro . Ghigiu a fost secretar de stat in Guvernul Grindeanu, fiind desemnat de acesta sa preia atribuțiile fostului secretar general al Guvernului, Mihai Busuioc, omul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Ghigiu a fost secretar de stat in Guvernul Grindeanu, fiind desemnat de acesta sa preia atribuțiile fostului secretar general al Guvernului, Mihai Busuioc, omul de incredere al lui Liviu Dragnea in guvern. Ghigiu a și contrasemnat decizia prin care Mihai Busuioc a fost eliberat din funcție.Institutul…

