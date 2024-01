Stiri pe aceeasi tema

- Adrian, tanarul gasit mort, plin de sange, pe o banca, in Slobozia, era tatal unui baiețel, potrivit Antena 3. Barbatul avut parte de un sfarșit cumplit, dupa ce a fost injunghiat de cel mai bun prieten.

- Un adolescent de 14 ani a fost ucis in plina strada, in Roma, dupa escaladarea unui conflict cu arme de foc. In urma declarațiilor familiei și a anchetei demarate de autoritați, anchetatorii au tras primele ipoteze legate de moartea tanarului. Ce s-ar fi intamplat? Motivul uciderii lui Alexandru Alexandru…

- Mai multe echipaje de poliție, ambulanța, SMURD au fost mobilizate luni seara la Florești in zona strazii Sub Cetate, langa un magazin Mega Image unde a izbucnit un scandal monstruos. Doua persoane care faceau parte din grupuri diferite au ajuns de la violențe verbale la cele fizice. Potrivit martorilor…

- Femeie de 45 de ani, agresata in plina strada, in Alba Iulia: Agresorul, reținut de polițiști Femeie de 45 de ani, agresata in plina strada, in Alba Iulia: Agresorul, reținut de polițiști La data de 6 ianuarie 2024, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat masura reținerii, pentru…

- Scandal in fața unui local din Alba Iulia: Un tanar de 18 ani a ajuns la spital, dupa ce a fost batut de doi barbați, in plina strada Scandal in fața unui local din Alba Iulia: Un tanar de 18 ani a ajuns la spital, dupa ce a fost batut de doi barbați, in plina strada La data de 13 noiembrie 2023, polițiștii…

- Un barbat de 77 de ani a fost accidentat mortal de un autoturism dupa ce s-a angajat in traversarea unui drum prin apropierea unei treceri de pietoni, informeaza Agerpres. Accidentul s-a produs pe DN 2C, in localitatea buzoiana Albesti. „Din primele date de la fata locului a reiesit ca autoturismul…

- Un baiat de 13 ani care și-a injunghiat mama pana a ucis-o in fața surorii sale nou-nascute a fost acuzat de crima și va fi judecat intr-o instanța pentru adulți. Dupa ce și-a omorat mama, baiatul din Florida, SUA, a facut forografii și i le-a trimis unui prieten ca sa-i arate ce a facut.