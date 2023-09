Stiri pe aceeasi tema

- N. Dumitrescu O veste buna vine de la conducerea Casei de Asigurari de Sanatate (CAS) Prahova, in beneficiul mai ales al persoanelor varstnice, care sufera de diverse boli incurabile și au ajuns in faze terminale. Anul acesta s-a triplat numarul de paturi din unitați medicale din județ in care pot fi…

- TurdaNews informa in cursul zilei de miercuri despre cazul unui cetațean din Tureni care și-a sudat gardul direct de țeava de gaz pentru „stabilitate”. Practic omul a facut peste 20 de puncte de sudura pe țeava de gaz pentru ca gardul respectiv sa aiba stabilitate. Daca țeava avea fisuri, de la o scanteie…

- Curtea de Apel Timisoara a stabilit ca palmaresul istoric realizat pana la 31 ianuarie 1991 ii apartine Clubului Sportiv de drept public Universitatea din Craiova, club al carui director este Badea Pavel, a anuntat clubul U Craiova 1948, potrivit news.ro.Practic, odata cu aceasta sentinta, palmaresul…

- Au trecut patru ani de cand s-a stins Leo Iorga, unul din cei mai mari soliști pe care i-a avut rock-ul romanesc. In urma sa au ramas zeci de melodii cunoscute dar și o frumoasa pensiune pe Litoral. Este locul unde artistul se simțea cel mai bine,a petrecut mult timp in ultimii ani de viața și unde…

- Sigur știți casa. Seamana cu un conac, are o volumetrie fermecatoare și se afla la adresa str. Ioan Zalomit, nr. 12, București. Are foișor, terase largi care dau spre Cișmigiu, uși secrete, interior de basm și o intrare impunatoare. Practic, tot parcul Cișmigiu pare ca ii este gradina.

- Cea mai mare medie din zona Turda-Campia Turzii la Evaluarea Naționala a fost obținuta de o eleva de la CNMV Turda. Este vorba chiar despre șefa de promoție, Diana Trambițaș care a obținut media generala 9,95 la examen. Practic CNMV Turda s-a clasat pe locul 3 pe județ in privința notelor obținute la…

- Sforarul șef al Ministerului Transporturilor, secretarul de stat Bogdan Mindrescu, se pregatește de plecare, dar face presiuni uriașe sa-și aranjeze o sinecura pentru inca patru ani. Presiunile RARe ale lui Mindrescu in interes personal Controversatul Bogdan Mindrescu, cel care face toate aranjamentele…