- Camionul a alunecat pe sinele de tren inainte de intrarea intr-un tunel si cu aproximativ un minut mai devreme de sosirea trenului expres. In imagini se vede cum conductorul incearca sa franeze. „A facut tot ce a putut in speranta ca va evita un dezastru", a spus Young Hong-tsu, presedintele Comisiei…

- În ultimele 24 de ore, situația epidemiologica în județul Cluj s-a înrautațit, mai ales în ce privește numarul celor internați la ATI. Rata incidenței pe județul Cluj însa e în continua scadere, azi fiind de 6,33. …

- Doua persoane au murit, una este data disparuta, iar zece au fost salvate, din totalul celor 13 membri ai cargoului sub pavilion rusesc, care s-a scufundat in Marea Neagra. Nava ruseasca s-a scufundat, joi dimineața, la peste 70 de mile marine de Portul Constanta. “Nava ‘Volgo Balt 179’ este scufundata.…

- Cel putin doua persoane au fost ucise si alte circa 30 ranite sambata in urma protestelor impotriva juntei militare care s-a instalat la putere in Myanmar in urma unei lovituri de stat pe 1 februarie, relateaza agentiile internationale de presa, preluate de Agerpres. Deși se fac inclusiv presiuni internaționale,…

- Cel puțin trei marinari au murit și alți trei erau dați disparuți pe 18 ianuarie, dupa scunfundarea unei nave de marfa pe 17 ianuarie în Marea Neagra în largul coastei Turciei, potrivit ultimului bilanț, relata AFP.Salvatorii turci au reușit, în ciuda condițiilor meteorologice…

- OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, a initiat o noua campanie de foraj offshore in ape de mica adancime, in perimetrul Istria din Marea Neagra, potrivit unui comunicat al companiei.

- Cel putin doi marinari au murit duminica in naufragiul unei nave de transport marfa in Marea Neagra, in largul Turciei, au anuntat autoritatile turce, adaugand ca cinci membri ai echipajului au fost salvati, relateaza AFP.