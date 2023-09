Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri egiptean Mohamed Al-Fayed, tatal iubitului Printesei Diana, a incetat din viata la varsta de 94 de ani. Anunțul a fost facut de familia sa intr-un comunicat, scrie digi24.ro .

- Astazi, 31 august, se implinesc 26 de ani de la moartea tragica a Prințesei Diana, o zi care inca evoca un sentiment profund de pierdere și de comemorare in intreaga lume. Printesa Diana, supranumita „Prințesa Inimilor”, și-a pierdut viața in urma unui accident cumplit, care a avut loc in 1997, la Paris,…

- Agentia britanica de combatere a criminalitatii, NCA, a anuntat vineri ca investigheaza moartea in Regatul Unit a 88 de persoane care au cumparat substante pentru sinucidere asistata de pe site-uri canadiene.