- Un barbat in varsta de 42 de ani, din municipiul Suceava, și-a pus capat zilelor in dimineața zilei de duminica, spanzurandu-se de un copac, in apropiere de blocul in care locuia. Nenorocirea s-a consumat pe strada Victoriei din cartierul Obcini al municipiului Suceava. Oamenii care au avut ...

- Incepand de luni, 6 aprilie, purtarea maștii de protecție in jurul gurii și nasului devine obligatorie in municipiul Suceava și in cele opt localitați unde este instituita carantina totala. Așa a decis astazi Comitetul pentru Situații de Urgența al județului Suceava prezidat de prefectul Alexandru Moldovan.…

- Scene șocante, duminica dimineața, pe strada Victoriei din cartierul Obcini al municipiului Suceava. Un barbat s-a spanzurat de un copac, la marginea strazii, intr-un mic spațiu verde din fața unui bloc de locuințe. Acesta avea manuși și masca pe fața.Din informațiile noastre, este vorba de ...

- Cap Limpede, stiri adevarate: Tribunalul Tulcea a admis, sambata, propunerea Parchetului de pe langa Tribunal pentru arestarea preventiva a primarului comunei Crisan, Ilie Munteanu (PSD), acuzat de savarsirea infractiunii de luare de mita. Edilul s-a dus sa ia spaga echipat cu masca si manusi de protectie,…

- Ieri, la prinz, o patrula de la Poliția municipiului Suceava a depistat in Piața Mica un localnic de 43 de ani, in timp ce vindea maști și manuși de protecție, fara documentele legale de proveniența. Bunurile au fost confiscate, iar individul a fost amendat cu 5.000 de lei. IJP Suceava a transmis: „Din…

- Poliția Suceava a transmis ca pentru prevenirea infectarii cu noul coronavirus, candidații la testarea pentru redobindirea permisului de conducere trebuie sa aiba la ei mijloacele individuale de protecție, respectiv masca și manuși. Masura va fi valabila incepind de miine. IJP Suceava amintește ca testul…

- Ministrul Muncii a participat, marți, la ședința Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social cu un echipament special de protecție impotriva coronavirus. Violeta Alexandru a purtat ecran de protecție faciala, masca și manuși.https://www.youtube.com/watch?v=UUCFxznAcsY&feature=emb_titleVioleta…

- Incepand cu 18 martie fiecare vanzator din piețele agroalimentare de pe raza municipiului Suceava are obligația de a purta masca și manuși de protecție.De asemenea, produsele expuse la vanzare in piețele agroalimentare de pe raza municipiului Suceava vor fi protejate cu folie transparenta.In ...