- O tanara de 24 de ani a murit in UPU cu o zi inainte de nunta ei. Femeia era insarcinata și a fost adusa la spital in stop cardio-respirator. Medicii nu au putut salva nici copilul, potrivit obiectivdesuceava.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Tragedie dupa tragedie pe litoralul romanesc, iar ieri marea a mai facut o victima. Eduard, un baiat de 25 de ani din Suceava, și-a gasit sfarșitul in stațiunea Costinești, asta dupa ce a intrat in marea agitata și n-a mai putut sa iasa. Tanarul avea planuri mari de viitor, abia iși ceruse iubita de…

- Tragedia s-a petrecut in timpul banchetului, copilul retragandu-se de pe ringul de dans catre masa, insa nu s-a mai putut ridica de pe scaun. Tragedie cumplita in judetul Suceava, unde un copil in varsta de 14 ani a murit la banchetul unde el, impreuna cu colegii sai, sarbatoreau finalul de an. Elevii…

- Tragedie la banchetul de final de an al unei clase de elevi dintr-o școala din Suceava! Un absolevent a murit chiar sub privirile colegilor, profesorilor, dar și ale tatalui sau, care era cadru didactic. Baiatului i s-a facut rau pe loc, astfel ca in ciuda manevrelor de resusciate a incetat din viața.…