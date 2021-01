Stiri pe aceeasi tema

- Marcela Fota trece prin clipe foarte grele de aproape o luna de zile! Cantareața de muzica populara și-a pierdut soțul la scurt timp dupa Craciun, iar de atunci cu greu poate sa-și stapaneasca lacrimile, mai ales ca aceștia au avut o relație lunga de 13 ani! Gestul facut de interpreta de muzica populara…

- Cea mai friguroasa noapte din acest an a prins-o pe cantareața Saveta Bogdan fara caldura in casa! Interpreta de muzica populara e revoltata, deoarece deși se afla in Centrul Bucureștiului, apartamentul in care locuiește nu primește caldura, la fel ca alte cateva mii din Capitala!

- Tatiana Marcoianu trece prin momente cumplite dupa ce și-a pierdut soțul in ultimele zile din 2020! Cunoscuta artista susține ca soțul sau și-a prezis moartea! Incredibil ce facea și cum s-a adeverit totul! Iata ca dupa Marcela Fota, o alta cantareața de muzica populara și-a pierdut soțul!

- Anul 2021 a inceput cu o mare tragedie in familia unei cunoscute cantarețe de muzica populara de la noi! Vedeta și-a pierdut soțul in urma cu doar cateva ore, iar acum se pregatește de inmormantare! Primele declarații ale acesteia au fost oferite in exclusivitate la Antena Stars!

- Denisa Gog, cantareața de muzica populara, a murit in urma unui tragic accident rutier petrecut joi, in comuna Dumbravita, langa Timisoara.Denisa Gog, cantareața de muzica populara și dansatoare la ansamblul folcloric din Dumbravita, comuna aflata la marginea Timisoarei, a murit joi, intr-un grav accident…

- E sarbatoare și rasuna muzica, in casa Zinaidei Julea. Una dintre cele mai iubite interprete de muzica populara din țara a implinit 69 de ani. Zinaida Julea ne-a spus ca a primit nenumarate felicitari de la toți prietenii, colegii și admiratorii sai. "Nu pot sa fac declarații ca uite e mare mare sarbatoare…

- Maria Constantin are parte de o frumoasa poveste de dragoste, dar despre care nu dorește sa vorbeasca prea multe. Cu toate acestea, artista pare sa faca pași rapizi spre o familie cladita alaturi de noul barbat din viața ei, sau cel puțin așa pare, mai ales dupa ultima ei apariție.