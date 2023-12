Kamara a recunoscut ca formeaza un cuplu cu Gabriella Nastas, tanara alaturi de care s-a afișat de multa vreme, dar in calitate de prieten. Ea nu e straina de showbiz, de o buna perioada de timp apare in emisiuni de televiziune, are și o colaborare cu un artist cunoscut de la noi. Kamara și Gabriella Nastas formeaza cel mai nou cuplu din showbiz. Inca de pe vremea cand el era concurent la „Survivor Romania” au aparut zvonuri cum ca cei doi ar fi iubiți, ea fiind cea care aparea la Pro TV și ii lua apararea dupa diferitele scandaluri, tot ea fiind și cea care l-a așteptat acasa, dupa concurs.Kamara:…