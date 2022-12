Stiri pe aceeasi tema

- 13 momente de umor și stand-up comedy au facut deliciul publicului și al juriului in finala „iUmor“, transmisa duminica seara, insa doar telespectatorii au votat caștigatorul. Bia TRS, Laila Abdel Hafiz, Flavius Buzila, Dima Cubreacov, Mahmoud Chaher, Remus Iosub, Dragoș Mitran, Doru Nicuț, Vladislav…

- Seara trecuta, Remus Iosub și-a adjudecat titlul de cel mai amuzant finalist al sezonului 13 iUmor, dupa ce a intrat la votul publicului impreuna cu Bia TRS, Dragoș Mitran, Ivan Liulenov și Vladislav Sliusarenco. Ramore, așa cum ii spun prietenii și, toto

- Emoții la superlativ in finala iUmor și foarte multe rasete datorita momentelor pregatite de cei 13 finaliști „iUmor” din sezonul cu același numar! Ivan Liulenov va incinge și mai tare atmosfera in platoul emisiunii și in backstage, dupa ce ii va face Deliei noi declarații de dragoste. La votul publicului…

- Duminica, 4 decembrie, are loc marea finala „iUmor”, sezonul 13. Ana-Maria Calița, caștigatoarea sezonului 4, va urca pe scena show-ului de la Antena 1. Ana-Maria Calița, actrița care și-a adjudecat premiul celui de-al patrulea sezon iUmor, va reveni duminica aceasta pe scena emisiunii cu un moment…

- Ivan Liulenov i-a cucerit pe jurații „iUmor” cu momentul pregatit special pentru semifinala show-ului de la Antena 1. Și, dupa cateva minute in care Delia, Mihai Petre, Costel și Cheloo au deliberat prestațiile celor mai buni semifinaliști, l-au desemnat caștigator pe comediantul moldovean. Alaturi…

- Dupa ce, in trecut, a bifat trei apariții pe scena iUmor, Dima Cubreacov a revenit duminica, 13 noiembrie, cu glume fresh in competiția de umor! Delia, Vio și Costel i-au oferit cate un like, suficient pentru a ajunge la votul telespectatorilor, in aplicatia Antena 1, pentru ca acestia, la randul lor,…

- Duminica seara, Teddy Stefanescu, concurentul de doar 17 ani, venit din Botosani, a cucerit jurații și publicul iUmor cu momentul sau inedit de pe scena show-ului de la Antena 1 si a ajuns direct in marea finala. Auditiile iUmor continua duminica viitoare, de la 20:00, cand un alt jurat-surpriza i se…

- Duminica seara, Doru Nicut a cucerit jurații și publicul iUmor cu numarul sau de stand-up și astfel a ajuns direct in finala celui mai nou sezon al show-ului de la Antena 1. Auditiile iUmor continua duminica viitoare, de la 20:00, cand Maia Morgenstern se va alatura emisiunii in calitate de al patrulea…