- Spaniolul Domenec Torrent, fostul secund al lui Pep Guardiola, va fi noul antrenor al lui Galatasaray Istanbul, in locul lui Fatih Terim, a anuntat marti presedintele clubului aflat in dificultate in campionatul de fotbal al Turciei, scrie AFP, informeaza Agerpres. Galatasaray a anuntat luni…

- Clubul Galatasaray, la care evolueaza Alexandru Cicaldau si Ovidiu Morutan, a anuntat, luni, despartirea de antrenorul principal Fatih Terim. Clubul de fotbal din Istanbul traverseaza un sezon dezastruos in campionat, ocupand locul 12 dupa 20 de etape, cu 27 de puncte, la egalitate cu Kayserispor, de…

- Internaționalii romani Alexandru Cicildau și Olimpiu Moruțan au ramas fara antrenor. Fatih Terim a plecat de la Galatasaray Istanbul dupa patru ani. Clubul turc a anunțat oficial ca a incheiat de comun acord ințelegerea cu legendarul tehnician.

- Managerul echipei Manchester City, Pep Guardiola, si antrenorul echipei Burnley, Sean Dyche, au fost testati pozitiv cu COVID-19. Cei doi nu vor putea sta pe banca tehnica a formatiilor lor la meciurile din Cupa Angliei. Pe langa Guardiola, secundul sau, Juanma Lillp, a fost și el testat pozitiv si…

- Galatasaray Istanbul a invins-o cu 2-0 acasa pe Antalyaspor, sambata, intr-un meci din etapa a 19-a a campionatului Turciei, acesta fiind primul succes dupa sapte meciuri in Super Lig pentru echipa antrenata de Fatih Terim.Golurile au fost marcate de Sofiane Feghouli, in minutul 45+1, si Kerem Akturkoglu…

- Pep Guardiola (50 de ani), managerul lui Manchester City, crede ca Xavi Hernandez (41 de ani) este omul potrivit sa preia postul de antrenor la Barcelona, dupa demiterea lui Ronald Koeman (58 de ani). Dupa desparțirea de Ronald Koeman, Barcelona a numit un antrenor interimar: Sergi Barjuan (49 de ani),…

- Antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, a declarat vineri ca are nicio indoiala ca Xavi va fi un tehnician bun daca va prelua banca echipei FC Barcelona, scrie Reuters, potrivit Agerpres. Guardiola, care a condus formatia catalana intre 2008 si 2012 si a castigat 14 trofee cu blaugrana,…