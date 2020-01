Stiri pe aceeasi tema

- DIICOT a anunțat, miercuri, trimiterea in judecata a dosarului Caracal. Procurorii trimit in fața instanței doi inculpați. Este vorba despre Gheorghe Dinca, acuzat, printre altele, și de uciderea celor doua fete disparute, respectiv despre barbatul care ar fi violat-o pe Luiza Melencu, in casa lui Dinca.

- Detalii noi ies la iveala in cazul Caracal! Dupa ce si-a schimbat declaratiile despre moartea Luizei Melencu, Gheorghe Dinca socheaza din nou! Barbatul a inghitit biletul pe care scria numerele de telefon ale complicilor. Stire in curs de actualizare

- Gheorghe Dinca, cel care a reusit sa ingrozeasca o tara intreaga, a fost urmarit in permanenta in timp ce se afla dupa gratii. In perioada in se afla in celula, monstrul de la Caracal i s-ar fi destainuit colegului sau, iar acesta a scos la iveala noi detalii socante despre faptele presupusului criminal.

- Cazul de la Caracal este departe de a se fi incheiat, dar detalii incredibile continua sa iasa la iveala. De aceasta data, se pare ca Gheorghe Dinca a scris intr-un jurnal detalii neașteptate despre cele doua victime ale lui, Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu.

- Mai multe persoane au fost audiate zilele aceastea in cazul de la Caracal. Printre cei anchetați s-a aflat și una dintre prietenele Luizei. Tanara a fost interogata pentru a cincea oara, iar fata a facut marturisiri revoltatoare.

- Expertul criminalist, Dan Antonescu, a punctat, la Digi24, dupa ce DIICOT a arestat un al doilea agresor in cazul Caracal care a violat-o pe Luiza Melencu, ca este un beneficiu pentru ancheta, pentru ca acesta va da anchetatorilor mai multe informații despre Gheorghe Dinca pentru a primi o pedeapsa…

- Noi detalii uluitoare ies la iveala in cazul Caracal. Peste 100 de probe din butoiul lui Gheorghe Dinca au fost expertizate și arata ca in locul in care ar fi ars-o pe Alexandra Maceșanu au fost incinerate și animale.