- ​Irina Bara s-a calificat, joi, în sferturile de finala ale turneului ITF de la Valencia, dupa ce a trecut de Andrea Gamiz (Venezuela, 399 WTA).Bara (118 WTA, favorita 5) a obtinut victoria dupa o ora si 42 de minute, scor 6-4, 7-5.În primul tur la Valencia, Bara a învins-o…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Maria Bara s-a calificat in sferturile de finala ale turneului ITF de la Valencia, dotat cu premii totale de 80.000 dolari, joi, dupa ce a dispus de Andrea Gamiz (Venezuela), cu 6-4, 7-5. Bara (26 ani, 118 WTA), a cincea favorita, a obtinut victoria dupa o…

- Nu mai putin de opt jucatori romani de tenis (sapte la feminin si unul la masculin) vor trece prin calificarile pentru tablourile principale de simplu ale ultimului turneu de Grand Slam al anului: US Open, competitie care va debuta luni, 30 august, la arenele de la Flushing Meadows. Desemnata cap de…

- Bernadette Szocs a adus victoria Romaniei la Tenis de masa, impreuna cu Ovidiu Ionescu și s-au calificat mai departe.Sportiva targumureșeana Bernadette Cynthia Szocs reprezinta Romania la Tenis de masa in cadrul Jocurile Olimpice de la Tokio.A cucerit zece medalii, șapte de aur, una de argint si doua…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a invins-o pe americanca Alison Riske, cu 6-7 (0), 7-5, 6-4, sambata, in prima runda a probei de simplu din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Buzarnescu (33 ani, 168 WTA), calificata in extremis la Jocurile Olimpice in urma retragerii multor jucatoare,…

- Jucatoarea romana de tenis Cristina Dinu a castigat turneul ITF de la Tarvisio (Italia), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, duminica, dupa ce a invins-o in finala pe brazilianca Gabriela Ce, principala favorita, cu 6-2, 6-0. Dinu (28 ani, 510 WTA) a obtinut victoria dupa o ora si 17 minute,…

- Turneul de dublu al ediției 2021 a Concord Iași Open s-a incheiat cu victoria favoriților principali ai turneului, brazilienii Orlando Luz și Felipe Meligeni Rodrigues Alves, care au avut nevoie de doar doua seturi pentru a se impune, cu 6-3, 6-4, in fața perechii Hernan Casanova, din Argentina, și…

- Jucatoarea dinamovista Mihaela Buzarnescu s-a calificat in finala de dublu a WTA “Hungarian Grand Prix”, Budapesta 2021, unde face pereche cu Fanny Stollar (Ungaria). Buzarnescu si Stollar au beneficiat in semifinale de retragerea perechii Irina Bara (Romania) / Sara Errani (Italia). Miki…