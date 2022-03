Stiri pe aceeasi tema

- Noul sezon Insula Iubirii sta sa inceapa la Antena 1, iar recent au fost anunțate numele ispitelor masculine care au acceptat provocarea. Pe lista acestora se numara și Dinu Popescu, un tanar in varsta de 29 de ani de profesie scriitor.

- Cele 10 ispite masculine de la Insula Iubirii sunt pregatite sa cucereasca concurentele noului sezon. Cu toții au planuri marețe in competiția de la Antena 1 și vor sa-și duca obiectivele la final. Catalin Dumitrescu are 31 de ani și e increzator in forțele proprii.

- Bianca Patrichi e una dintre cele 10 ispite feminine de la „Insula Iubirii”, sezonul 6. Tanara spune ca e pregatita pentru aceasta aventura, iși dorește, mai ales, sa traiasca experiențe inedite. Bianca Patrichi are 32 de ani și e coregraf. Ea a acceptat rolul de ispita din dorinta de a descoperi oameni…

- Cristian Grigorescu participa la „Insula Iubirii”, sezonul 6 in calitate de ispita. Show-ul de la Antena 1 a fost filmat in Thailanda, iar Radu Valcan este prezentatorul și de data aceasta. Cristian Grigorescu are 28 de ani și este antrenor personal. Pasionat de dans sportiv si licentiat in sport si…

- Florin Cerghit este ispita la „Insula iubirii”, sezon 6, și are o strategie bine pusa la punct pentru emisiune. Show-ul de la Antena 1 a fost filmat in Thailanda, iar Radu Valcan este prezentatorul de la „Insula iubirii”. Ajunsa la al șaselea sezon, emisiunea „Insula iubirii” revine la Antena 1 și anunța…

- Denis Slav se numara printre cele 10 ispite masculine de la „Insula iubirii”, sezonul 6 . Emisiunea prezentata de Radu Valcan va incepe in curand la Antena 1. Denis Slav se lauda cu o cariera internaționala in modelling. Denis Slav are 30 de ani și e model. El este de parere ca orice femeie, fie ea…

- Daniel Mihai se numara printre cele 10 ispite masculine de la „Insula iubirii”, sezonul 6. Emisiunea prezentata de Radu Valcan va incepe in curand la Antena 1. Daniel Mihai a avut o cariera de peste 15 ani in fotbal de performanța, iar in trecut i se spunea „sosia lui Ciprian Marica”.In curand la „Insula…