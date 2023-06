Cecilia Bob, ispita la „Insula Iubirii”, sezon 7, e instructor de pilates, videograf si tatuator in Tenerife. Are 27 de ani și acum, in emisiunea de la Antena 1, iși face debutul pe micul ecran. Printre cele 10 ispite feminine de la „Insula Iubirii”, sezonul 7, se numara și Cecilia, care pare o persoana linistita la prima vedere, insa se dezlantuie atunci cand danseaza la bara, marea ei pasiune. Provine dintr-o familie de artisti, dar nu a avut noroc cu barbatii.Pe langa meseria ei de instructor de yoga, Cecilia Bob e dansatoare la bara. Pe Instagram, noua ispita de la „Insula Iubirii” posteaza…