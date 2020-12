Stiri pe aceeasi tema

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a obținut prima victorie la numai un an de la inființare: peste 500.000 de voturi care ii vor asigura accederea in Parlament, in contextul in care nu vor fi intervenții in procesul de numarare a voturilor. „Felicitari sutelor de mii de romani adevarați, este o…

- Biroul Electoral Central a decis, in sedinta de duminica, acreditarea SC Megatronic World Productions SRL pentru efectuarea de sondaje de opinie la iesirea de la urne la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din 6 decembrie. In aceeasi sedinta, BEC a respins mai multe contestatii formulate de:…