Cine deține cea mai izolată casă din lume: mulți au crezut că aparține renumitei cântărețe Bjork Aflata intr-o izolare extrema, aceasta casa este considerata cea mai retrasa locuința din lume, atragand puțini turiști curajoși. De-a lungul anilor, s-au raspandit numeroase zvonuri despre aceasta locație misterioasa. Cu toate acestea, iata adevarul despre ea. Taramul unde exista cea mai singuratica locuința de pe intreg pamantul face parte din Vestmannaeyjar, un arhipelag de 18 insule. Casa este aflata pe Ellidaey, o insula indepartata aflata la sud de Islanda, și este nelocuita din anul 1930. CITESTE SI Un roman a facut un gest de neimaginat in toaleta unui avion care a decolat din Malmo,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SI Una facut un gest de neimaginat in toaleta unui avion care a decolat din,…

