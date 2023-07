Greu de raspuns.Cele mai mari economii ale lumii incearca in aceasta saptamana sa salveze un acord fiscal istoric al Organizației pentru Cooperare și Dezvolare Economica, dupa ce dificultațile legate de punerea in aplicare au amenințat sa anuleze inițiativa de a determina multinaționalele sa plateasca mai multe taxe acolo unde iși desfașoara activitatea. Reprezentanții a peste […] The post Cine deslușește balmajeala impozitarii multinaționalelor? first appeared on Ziarul National .