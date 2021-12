Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat luni seara, 13 decembrie, la Romania TV, ca seful DSU, Raed Arafat, este un bun profesionist care-si face treaba, insa este normal ca Ministerul Sanatatii sa se ocupe de o parte consistenta a sistemului de sanatate, iar DSU sa se ocupe de urgente. „Eu…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anunțat joi ca se lucreaza pentru ca pacientii COVID sa poata fi diagnosticati, evaluati, tratati si monitorizati in regim ambulatoriu, astfel incat sa scada putin presiunea pe spitale si cei cu alte patologii sa aiba acces la unitatile medicale. „Trebuie sa…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a vorbit despre cum privește oligativitatea vaccinarii anti-Covid-19 in Romania, in contextul in care tot mai multe țari din Europa au in vedere aceasta constrangere. Din pacate, valul produs de tulpina Omicron este așteptat și in Romania, iar rata de vaccinare…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca masurile care vor fi luate pentru perioada in care romanii vor petrece in strada, cum ar fi de Revelion, vor fi discutate in perioada urmatoare si vor fi facute publice in timp util. Totusi, Ministerul Sanatatii nu recomanda organizarea de evenimente…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat vineri ca nu exclude sa existe deja in Romania un prim caz de infectare cu noua tulpina Omicron, mentionand ca poate fi vorba de persoane care au calatorit si nu se stie nimic despre ele, relateaza Agerpres. Intrebat daca dupa primul caz de infectare…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a admis, vineri, ca exista posibilitatea ca in Romania sa fi aparut deja primul caz de infectare cu noua tulpina Omicron a coronavirusului. Oficialul a precizat ca ar putea fi vorba nu neaparat de romanii aduși din Africa de Sud și din Maroc, ci de persoane infectate…

- Ministrul Sanatații: Pentru salariile din decembrie din sistemul de sanatate nu sunt bani in buget! Sanitas protesteaza. Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila, a declarat, miercuri, ca nu sunt bani in bugetul instituției pentru salariile din decembrie ale 74.000 de angajați, dar ca se lucreaza…

- Alexandru Rafila, medic și deputat PSD, a spus ca Romania nu a invatat nimic din valurile precedente, motiv pentru care valul patru se manifesta atat de dur, potrivit stiripesurse.ro. „In ceea ce priveste valul 4, el dovedeste ca nu am invatat nimic din valurile precedente. Modul in care evolueaza in…