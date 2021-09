Cine, ce, cum în 2024 Cu ochii pe 2024 cand au loc toate alegerile posibile, locale, europarlamentare, parlamentare si prezidentiale, toate partidele isi fac calcule. Dar nu toate au sanse sa le nimereasca pe alea de succes. PSD sta bine in sondaje, dar doar pentru ca puterea sta extrem de prost. N-a facut nimic remarcabil, doar a tacut strategic. Numai ca vine Dragnea din urma si s-ar putea sa avem in curand doua pesedeuri mai mici. Unul inertial, bazat pe infrastructura existenta, condus in continuare de Ciolacu si controlat de aia care l-au cocotat acolo si unul condus de Dragnea. Cel mai probabil, partidul lui… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

