Cine au fost părinții lui Barack Obama Cine au fost parinții lui Barack Obama Barack Obama s-a nascut in Hawaii in urma cu 59 de ani. Mama sa a fost Ann Dunham, o americanca cu pielea alba, iar tatal sau Barack Obama senior, originar din Kenya. Fostul Președinte s-a nascut in 1961, la doar jumatate de ani dupa casatoria parinților sai. Parinții lui Barack Obama au divorțat insa pe vremea cand el abia implinise trei ani. Atunci, tatal sau a plecat inapoi in Kenya și s-a casatorit cu o alta femeie. A lucrat in Ministerul de Finanțe din țara sa natala și și-a mai vizitat o singura data fiul. S-a intamplat in 1971, cu ocazia Sarbatorilor… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

