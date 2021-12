Cine au fost cei mai bogați oameni din lume în 2021 Producție de mașini, IT, rețele de socializare și producție de haine, acestea sunt domeniile principale de activitate ale celor mai bogați oameni de pe mapamond, care au reușit sa-și creasca averile, in ciuda pandemiei de Covid-19. Anul 2021 a fost un an greu pentru omenire, dar nu și pentru cei mai bogați oameni ai planetei, care incheie anul pe plus și, implicit, cu averile mai mari. Potrivit publicației Forbes , aceștia sunt cei mai bogați oameni din lume: 1. Jeff Bezos , 177 miliarde de dolari, Statele Unite ale Americii Bezos are 57 de ani și conduce compania Amazon. Domeniu de activitate:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zuckerberg a pierdut 7 miliarde de dolari in doar cateva ore, din cauza PENEI care a paralizat Facebook Zuckerberg a pierdut 7 miliarde de dolari in doar cateva ore, din cauza PENEI care a paralizat Facebook Averea lui Mark Zuckerberg a scazut cu aproape 7 miliarde de dolari in cateva ore, miliardarul…

- Dupa cum a raportat Bloomberg, prețul acțiunilor Facebook au scazut cu aproape 5% luni, și cu 15% in scadere fața de jumatatea lunii septembrie. Așa cum era de așteptat, aceste cifre au afectat și valoarea lui Zuckerberg, care a incheiat ziua cu 121,6 miliarde de dolari. Zuckerberg a ajuns pe locul…

- Averea lui Mark Zuckerberg a scazut cu aproape 7 miliarde de dolari in cateva ore, miliardarul coborand o poziție in clasamentul celor mai bogați oameni, intocmit de Bloomberg, pe locul cinci, dupa Bill Gates. Caderea vine dupa acuzațiile unei avertizoare de integritate și pana celor trei mari platforme…

- Mark Zuckerberg a pierdut o suma colosala de bani și locul in topul celor mai bogați oameni din lume. Cu o pierdere de 7 miliarde de dolari, fondatorul Facebook a coborat o poziție și se afla acum pe locul 5 in top. Cum a pierdut Mark Zuckerberg 7 miliarde de dolari? Problemele au venit pentru Zuckerberg…

- Averea lui Mark Zuckerberg a scazut luni cu aproape 7 miliarde de dolari in cateva ore, miliardarul coborand o poziție in clasamentul celor mai bogați oameni, intocmit de Bloomberg, pe locul cinci, dupa Bill Gates. Caderea vine dupa acuzațiile unei avertizoare de integritate și pana de luni seara a…

- Pana celor trei platforme Facebook și acuzațiile facute ieri de o avertizoare de integritate l-au costat pe Mark Zuckerberg nu mai puțin de 7 miliarde de dolari. Potrivit Bloomberg, miliardarul a coborat o poziție in clasamentul celor mai bogați oameni, fiind acum pe locul cinci, dupa Bill Gates.

- Averea lui Zuckerberg a scazut la 120,9 miliarde de dolari, mai mica decât cea a lui Bill Gates, potrivit Indexului Bloomberg al Miliardarilor. El a pierdut din 13 septembrie pâna acum aproximativ 19 miliarde de dolari, de la aproape cei 140 de miliarde…

- Averea lui Mark Zuckerberg a scazut cu aproape 7 miliarde de dolari in cateva ore, miliardarul coborand o poziție in clasamentul celor mai bogați oameni, intocmit de Bloomberg, pe locul cinci, dupa Bill Gates. Caderea vine dupa acuzațiile unei avertizoare de integritate și pana celor trei mari platforme…