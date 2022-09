Cine a importat cel mai mult combustibil fosil din Rusia în timpul războiului din Ucraina Conform analizei Centrului de Cercetare pentru Energie si Aer Curat (CREA) castigul pe care Rusia l-a obtinut in cele 6 luni care au trecut de la invazia Ucrainei ca urmare a exporturilor de petrol, gaze naturale si carbune lasa in urma totalul costurilor invaziei. Analiza releva faptul ca Turcia se situeaza pe locul 3 intre tarile in care Rusia a exportat cel mai mult combustibil fosil, potrivit Cumhuriyet, citat de Rador. Intr-o perioada de 6 luni, de la data de 24 februarie cand a inceput razboiul si pana la 24 august, valoarea exporturilor de combustibil fosil s-a ridicat la 158 de miliarde… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

