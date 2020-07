In vocabularul uzual, expresia ”Sfinte Sisoe!“ este sinonima cu uimirea maxima. Nu a fost tot timpul așa. Astazi, 6 iulie, este chiar ziua sfantului. Conform calendarului creștin ortodox, e praznuit Sfantul Cuvios Sisoe cel Mare, protectorul copiilor, unul dintre cei mai mari sfinti ai crestinatatii, care a savarsit miracole, mai cu seama pentru cei mici. Se spune ca sfantul a savarsit mari minuni, primind de la Dumnezeu puterea de a vindeca bolnavii, de a scoate duhurile rele și chiar de a invia morții. In viața sa obișnuita, el se ruga atat de mult incat, zile in sir, uita sa manance și nici…