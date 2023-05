Cine a fost propus sef in Judecatoria Constanta (DOCUMENTE)

Stiri pe aceeasi tema

- Magistratul Laura Sarac Aldea, vicepresedintele Judecatoriei Medgidia, ar urma sa preia conducerea instantei, fiind in acest sens propusa pentru delegare in functia de presedinte. Propunerea va fi analizata de catre Sectia pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii in cadrul sedintei…

- Magistratul Carmen Claudia Berevoescu, cu grad profesional de curte de apel, este pe cale sa preia conducerea Judecatoriei Mangalia, fiind propusa pentru delegarea pe functia de presedinte al instantei. Propunerea de delegare a judecatorului in functia de presedinte al Judecatoriei Mangalia va fi analizata…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 12 mai 2023, cinci decrete de eliberare din funcție a unor judecatori. Printre aceștia se numara și Evelina Oprina, judecator la Tribunalul Ilfov, fosta membra a Consiliului Superior al Magistraturii in perioada 2017-2022.Lista decretelor:…

- Sectia pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii va discuta propunerea de delegare in functia de prim procuror adjunct al Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta a magistratului Veronica Jalba. Magistratul Veronica Jalba este procuror al Parchetului Judecatoriei Constanta si a asigurat…

- Alina Albu a fost numita procuror șef al Direcției de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT). Klaus Iohannis a semnat decretul de numire. Propunerea de numire a fost facuta de catre Ministrul Justiției, Catalin Predoiu. Propunerea a fost efectuata in conformitate…

- Alex-Florin Florenta, propunerea ministrului Justitiei pentru functia de procuror general, a primit luni aviz pozitiv, in unanimitate, din partea membrilor Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, au declarat pentru Agerpres surse oficiale din cadrul Consiliului. Alex Florin…

- Sectia pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis sa amane discutiile privind reinvestirea magistratului Ion Baetrau in functia de procuror sef al Biroului Teritorial Tulcea al DIICOT, din cadrul Serviciului Teritorial DIICOT Constanta. Initial, discutiile privind reinvestirea…

- Secția pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, intr-o ședința care a avut loc in data de 7 februarie 2023, propunerea de delegare a judecatorului Ioan-Dan Micu in funcția de președinte al Judecatoriei Tarnaveni. "Secția pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii…