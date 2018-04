Stiri pe aceeasi tema

- Grupul ArcelorMittal a confirmat ieri ca ar putea sa vanda Combinatul siderurgic de la Galati, alaturi de alte unitati siderurgice, pentru a putea cumpara otelaria Ilva din Italia – cea mai mare din Europa. Ingrijorate de venirea unui alt investitor care ar putea opera restructurari, sindicatele de…

- Loredana Chivu a incercat in sa se sinucida in cursul zilei de vineri. Medicii au ajuns de urgența la casa vedetei. Unii dintre prietenii fostei asistente TV cred ca aceasta a recurs la gestul extrem pentru ca a fost parasita de iubit.

- Primii care au ajuns la Moscova au fost diplomatii din Franta, Germania, Italia, Polonia, Olanda, Croatia, Belgia, Ucraina, Suedia, Australia si Republica Ceha. Ministerul rus de Externe a mai convocat diplomati din Albania, Letonia, Lituania, Macedonia, Croatia, Suedia, Danemarca si Grecia. "Reprezentantii…

- La Liceul de Arte „Marin Sorescu“ din Craiova incepe vineri, 16 martie, cea de a XII-a ediție a Concursului Internațional „Craiova Piano“, la care vor participa elevi, studenți și doctoranzi din Romania, precum și din Bulgaria, Grecia, Turcia, Macedonia, Republica ...

- In timpul etapei in Albania a turneului sau prin statele care aspira la statutul de membru al UE, Juncker a declarat presei: "Contrar celor citite peste tot, Comisia si eu nu am spus ca Serbia si Muntenegru vor fi neaparat membri ai UE in 2025. Termenul din 2025 este deschis tuturor tarilor…

- Sunt sute de mii de oameni au fost in strada la Atena. Oamenii s-au adunat in piata Syntagma din fata Parlamentului pentru a se opune folosirii denumirii de „Macedonia" de catre fosta republica iugoslava.

- Campionatul European de handbal masculin 2018 (12-28 ianuarie) e gazduit de Croația. Va fi ediția a 13-a, a doua gazduita de ex-iugoslavi. Competiția e transmisa in Romania de TVR HD. Campionatul European de handbal masculin 2018, program Semifinale (Zagreb) 26 ianuarie 2018 19:00 Franța – Spania 26…

- Reprezentanti din Grecia si Macedonia vor discuta, miercuri, in cadrul ONU, in scopul rezolvarii disputei cu privire la denumirea fostei republici iugoslave, pe care Atena o considera o revendicare teritoriala a regiunii omonime din nordul Greciei, informeaza site-ul portului France24.