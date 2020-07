Stiri pe aceeasi tema

- Cartea de memorii pe care Jim Carrey o lanseaza la 58 de ani, "Memoirs and Misinformation", dezvaluie lucruri neasteptate despre viata intima a actorului. Marea lui iubire face parte tot din industria cinematografica.

- Volumul de memorii ''Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man'' (''Prea mult si niciodata suficient: Cum l-a creat familia mea pe cel mai periculos om din lume''), de Mary L.

- Cunoscut pentru rolurile sale comice, Jim Carrey era unul dintre actorii cei mai populari din lume la sfarsitul anilor '90, insa viata dupa celebritate nu este deloc usoara, povesteste actorul in cartea sa autobiografica "Memoirs and Misinformation: A novel", relateaza EFE.Cartea prezinta…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca fostul sau consilier de securitate nationala John Bolton s-ar putea confrunta cu o "problema penala" daca nu opreste publicarea unei carti care este extrem de critica la adresa liderului de la Casa Alba, potrivit DPA.Vorbind luni cu presa la…

- „Sunt un om naiv de sincer. Niciodata nu am trunchiat adevarul”, este modul in care se autocaracterizeaza Costin Marculescu in debutul carții sale, potrivit Antena 3. Confesiunea sa este confirmata de scriitorul Virgil Elisei, care i-a fost alaturi actorului in cea mai intunecata perioada…

- Viața lui Costin Marculescu a fost mai tumultoasa decat a lasat sa se cunoasca actorul. Cateva detalii din timpul vieții acestuia regasim in cartea pe care actorul nu a mai apucat sa o lanseze, dar din care s-au descoperit cateva fragmente interesante.

- Actorul Costin Marculescu a fost gasit mort, in propria locuința, in noaptea de miercuri spre joi. Acesta s-a stins din viața subit, inainte de a-și vedea lansata cartea in care adunase povești despre viața mondena autohtona.

- "La 77 de ani, Gabriela a ajuns sa retraiasca prizonieratul pe care l-a cunoscut la 25 de ani. Ea este inchisa, nu in casa cu cheia, ci intr-un azil, și nu de catre Nichita, iubitul gelos, ci de catre un virus capricios și neindurator ca un mare poet", se arata in reportajul celor de la Libertatea.…