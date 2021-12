Stiri pe aceeasi tema

- "Vrem sa putem sa raspundem din punct de vedere medical unei creșteri a numarului de pacienți și sa incercam sa reducem impactul acestei boli asupra sistemului medical. In valul 4 am avut cea mai mare mortalitate inregsitrata in UE. 3% din pacienții infectați au decedat, ceea ce reprezinta un procent…

- Prof. Dr. Emilian Popovici, vicepresedintele Societatii Romane de Epidemiologie a explicat pentru News.ro cum apar valurile de infectari cu virusul SARS-CoV-2, ce anume le genereaza si ce fenomen se intampla acum in Romania, facand analogie cu perioada prin care trece India, o tara lovita puternic…

- OMV Petrom va investi 11 miliarde de euro pana in 2030 pentru reducerea emisiilor de carbon, acesta fiind cel mai mare plan de investitii private in sectorul energetic din Romania, potrivit Strategiei 2030 a companiei "Transformare pentru un viitor cu emisii reduse de carbon", publicata marti pe…

- Dr. Cristian Apetrei, medic virusolog si profesor de boli infectioase si microbiologie la Universitatea din Pittsburgh, SUA, critica decizia ministrului Sanatatii, Alexandru Rafila, de a nu introduce teste PCR pentru toti cetatenii care vin in Romania in luna decembrie.

- Zeci de nave de razboi ale unor tari membre ale NATO au fost prezente numai in decursul acestui an in Marea Neagra, a afirmat Kartapolov, adaugand ca multe dintre aceste nave apartineau unor tari care nu sunt riverane Marii Negre."Examinand cu atentie declaratiile ministrului roman de externe, ne-am…

- Valoarea gazului din Marea Neagra a spart pragul de 150 de miliarde de euro dupa o crestere de sapte ori in ultimul an. Romania nu castiga insa nimic si importa masiv din Rusia, informeaza Ziarul Financiar, potrivit Mediafax. Potrivit informatiilor pu­blice, zona economica romaneasca a Marii…

- Nicio tara terta nu are drept de veto asupra aspiratiei Ucrainei de a se alatura NATO, a declarat secretarul american al apararii, Lloyd Austin, aflat intr-o vizita la Kiev, raspunzand la o intrebare despre obiectiile Rusiei fata de integrarea Ucrainei in Alianta Nord-Atlantica, potrivit Reuters si…

- Calculele erau simple inaintea etapei a opta din Grupa. Cum prima pozitie in grupa era deja rezervata Germaniei, Romania, Armenia si Macedonia de Nord se luptau pentru locul secund, cel care asigura prezenta la barajurile de calificare.