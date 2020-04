Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Grosar, președintele Asociației "Juventus", a plecat la Ceruri in seara zilei de ieri. Internat in Spitalul Județean Suceava, la secția ATI, Cornel Grosar a pierdut lupta cu viața in Vinerea Mare. Avea numai 57 de ani și fusese confirmat cu noul coronavirus, motiv pentru care a ...

- Autoritatile din judetul Suceava se pregatesc pentru a putea asegura 1.900 de paturi pentru tratarea pacientilor cu noul coronavirus. Astfel, in cursul zilei de astazi, la inițiativa prefectului județului Suceava, Alexandru Modovan, in sala Bucovina a Palatului Administrativ a avut loc o ședința de…

- In județul Alba nu a fost inregistrat nici un caz nou de COVID-19, de ieri seara. Pana in prezent, 11 pacienți au fost confirmați pozitiv, din care 2 au fost declarați vindecați. Patru pacienți ai Spitalului Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia au fost confirmați cu COVID-19 in cursul zilei de 02.04.2020…

- Pacientul, in varsta de 60 de ani, a fost internat in cadrul secției de Anestezie și Terapie Intensiva, și va fi externat in cursul zilei de astazi, dupa ce rezultatele a doua teste consecutive, examinate in 1 și 2 aprilie, au fost negative. Pacientul a urmat tratamentul de specialitate administrat…

- Sectia de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) a Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a intrat in carantina, dupa confirmarea unui nou caz de coronavirus, a anuntat conducerea institutiei, intr-un comunicat de presa remis joi seara Agerpres."In urma rezultatelor pozitive testarii…

- Virusul chinezesc a ajuns si in celelalte spitale din judetul Suceava. Un sef de sectie si o asistenta sefa de la spitalul din Campulung Moldovenesc s-au infectat cu COVID-19. Directorul unitatii medicale, Adrian Cosinschi, sustine ca spitalul poate sa faca fata urgentelor chirurgicale din zona de munte…

- Romanii au inceput sa se mobilizeze pe rețelele de socializare cu scopul de a sprijini și secțiile de Anestezie și Terapie Intensiva din țara. Asta in condițiile in care cele mai grave cazuri de coronavirus vor fi tratate in cadrul unor astfel de secții. Prin urmare, pe langa personalul medical necesar,…

- Medicul Dorel Sandesc, presedintele Asociației de Anestezie și Terapie Intensiva din Romania, a dezvaluit realitatea ingrijoratoare din spitale. Ce se va intampla cu pacienții, in momentul in care epidemia de coronavirus va atinge apogeul?