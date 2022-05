Stiri pe aceeasi tema

- Noul general numit de Kremlin sa coordoneze invazia rusa din Ucraina este renumit pentru atacurile comise impotriva civililor. Aleksandr Dvornikov a condus operațiuni sangeroase in Siria și Cecenia – spune un general american. Generalul Aleksandr Dvornikov, cel care acum coordoneaza invazia armatei…

- Discursul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, in Parlamentul Romaniei, este un semnal foarte clar ca relațiile dintre cele doua țari vor fi – in anii care vin – mult mai stranse, iar romanii din Ucraina se vor bucura de mai multe drepturi – e de parere scriitorul și gazetarul Cristian Tudor…

- Vicepremierul Poloniei, Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului de guvernamant Lege si Justitie (PiS), a declarat duminica aceasta ca tara sa este dispusa sa gazduiasca focoase nucleare americane si a pledat pentru cresterea cu 50% a numarului militarilor americani pentru consolidarea flancului estic…

- Volodimir Zelenski, cere din nou comunitații internaționale sa-i trimita armament greu, subliniind ca „totul este pentru libertate, nu numai in Ucraina, ci pentru libertate in Europa”, noteaza The Guardian. „In cazul in care partenerii Ucrainei nu ajuta cu avioane si tancuri, desi au aceasta posibilitate,…

- Cotidianul Magyar Nemzet titreaza ca ”Bucurestiul ar dori sa castige influenta cu ajutor american”, pornind de la deplasarea de trupe NATO, in special americane, pe teritoriul Romaniei. Cotidianul maghiar preia opinia unui analist de la Budapesta, potrivit careia ”ideea principala a elitei politice…

- Moscova nu a renunțat niciodata sa amenințe cu forța statele din regiune pentru a le menține in zona sa de influența, a declarat eurodeputatul PMP Eugen Tomac. Politicianul mai spune ca președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, este dispus sa destabilizeze Europa doar pentru a prinde un loc in paginile…

- „Principala sancțiune impotriva Rusiei e sa nu mai cumpare nimeni de la ei gaze. Se poate așa ceva? Poate Europa sa ia o astfel de decizie? Și marile state joaca și au propria strategie. Am vrut sa intreb - miercuri, la ce ora, va fi invadata Ucraina. Sunt 99% convins ca nu o sa lupt in al Treilea…

- Frank-Walter Steinmeier a fost reales, duminica, pentru un al doilea mandat de președinte al Germaniei. Cu acest prilej, președintele Klaus Iohannis l-a felicitat pe omologul sau printr-un mesaj pe Twitter. „Felicitari, domnule Frank-Walter Steinmeier pentru realegerea in funcția de președinte federal…