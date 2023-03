Stiri pe aceeasi tema

- Voleibalistele de la CSM Lugoj continua seria succeselor. Dupa victoria de duminica, din campionat, CSM Lugoj ș-a impus și in confruntarea de marți cu FC Argeș, din Cupa Romaniei. Voleibalistele din Lugoj au caștigat cu 3-0 (25-17, 25-11, 25-23), in deplasare, in prima manșa din faza…

- La un an de la invazia Rusiei in Ucraina, Europa a evitat cel mai rau scenariu al unei crize brutale determinate de energie. Prețul gazelor naturale a revenit la nivelurile de dinainte de razboi, producția industriala crește din nou, iar lideri precum galagioasa Ursula von der Leyen declara victoria…

- Ce echipa a caștigat amuleta la America Express - Drumul Aurului. Cum au reacționat concurenții atunci cand au aflat, dar și ce avantaj au. O alta echipa era foarte aproape sa obțina victoria. Momente tensionate in ediția de astazi.

- Andreea Balan este nascuta pe 23 iunie și și-a petrecut ziua de naștere in Guatemala, acolo unde filma pentru America Express – Drumul Aurului. Artista, in varsta de 38 de ani, se gandea in fiecare clipa la fiicele sale, Ella și Clara, care ramasesera acasa in grija bunicii materne. Ediția America Express…

- • Sambata seara, 4 februarie, SCM Ramnicu Valcea, care se confrunta cu mai multe absente din cauza accidentarilor, a evitat infrangerea dupa ce a fost condusa la cinci goluri, dar in ultimele secunde a scapat printre degete victoria, dupa ratand ultimul atac. Dupa un inceput favorabil echipei valcene…

- Proba a fost una grea, iar concurenții au intampinat unele situații neplacute, insa a venit momentul in care Irina Fodor a anunțat cine a caștigat amuleta la America Express. Cum au reacționat concurenții.

- Campion pentru a zecea oara la Australian Open (l-a egalat pe Rafael Nadal la numarul de titluri de Grand Slam), Novak Djokovic a afirmat ca, avand in vedere circumstantele, victoria obținuta in fața lui Stefanos Tsitsipas este cea mai mare din cariera sa.

- „Astazi, de Sfantul Nicolae… teroriștii ruși au oferit un cadou copiilor ucraineni cu noi lovituri. Copiii ucraineni, in scrisorile lor catre Sfantul Nicolae, cer aparare aeriana, arme, victorie – o victorie pentru ei, o victorie pentru toți ucrainenii. Ei ințeleg totul, copiii noștri. Haideți sa acționam!”,…