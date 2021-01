Cînd este necesară kinetoterapia Inca din antichitate (China antica, India antica, Grecia antica, Egiptul antic etc), exercitiile fizice erau practicate pentru mentinerea unei bune forme fizice, dar si in tratarea unor afectiuni cum ar fi dureri musculare, guta, obezitate etc. Sistemele antice de gimnastica cuprindeau exercitii de tinuta, lupta cu sabia, aruncarea sulitei si discului, alergare, box, aruncarea cu piatra, sarituri Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Industria care ofera cele mai mari salarii din Romania duce lipsa de angajați. Care sunt cele mai cautate specializari IT și cum poate fi rezolvat deficitul de personal De cațiva ani, industria IT din Romania este in continua dezvoltare, face angajari masive și ofera cele mai mari salarii din piața,…

- Noua varianta a virusului, care se raspandeste acum in lume, a fost detectata pentru prima data in Regatul Unit si este mai transmisibila decat tulpina originara identificata in China in urma cu un an.O alta varianta recenta a fost identificata mai intai in Africa de Sud.„Patru persoane au calatorit…

- Statele membre ale Uniunii Europene au importat anul trecut 379.000 de tone de mirodenii din afara spatiului comunitar, in crestere cu 50% comparativ cu anul 2012, arata datele publicate sambata de Eurostat, informeaza AGERPRES . Principala mirodenie importata de statele UE in 2019 a fost ghimbirul…

- China a dezvaluit saptamâna aceasta planuri de a-și extinde drastic un program experimental de modificare a vremii pentru a acoperi o zona de 5,5 milioane de kilometri patrați, o zona de 1,5 ori mai mare decât dimensiunea totala a Indiei, relateaza CNN.China va avea un „sistem…

- Oamenii de știința chinezi susțin ca au dovezi ca noul coronavirus nu provine din China. Cercetatorii spun ca dovezile lor indica apariția virusului in Bangladesh, SUA, Grecia, Australia, India, Italia, Republica Ceha, Rusia sau Serbia. Ei spun ca este probabil ca virusul sa fi aparut in India in…

- CHIȘINAU, 25 nov - Sputnik. Agenția Internaționala de Presa și Radio Sputnik continua seria de sesiuni online ale programului educațional SputnikPro. Vineri, 27 noiembrie, la ora 12.00, va avea loc un webinar in formatul unei mari ședințe de planificare - jurnaliștii vor putea sa-și impartașeasca…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara au inceput sa le administreze bolnavilor cu COVID-19 Favipiravir, un nou antiviral, care ajuta la eliminarea mai rapida din organism a noului coronavirus si amelioreaza simptomele infectiei provocate de SARS-CoV-2, potrivit Agerpres.…

- CHIȘINAU, 26 oct - Sputnik. Seminarul web va avea loc vineri, 30 octombrie, la ora 12.00, ora Chișinaului, ca parte a proiectului SputnikPro al Agenției Internaționale de Presa și Radio Sputnik. In cadrul masterclass-ului, Maria Butina va raspunde la cele mai interesante intrebari adresate de participanți.…