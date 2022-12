Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Baniciu, 2 Gents, Paula Seling, Iana Novac, Narcisa Suciu si Nicu Alifantis se numara printre artistii care vor urca pe scena din Piata Constitutiei, la Targul de Craciun in perioada 22 - 26 decembrie, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- IRIS Cristi Minculescu, Valter & Boro, Jurjak, Balkan Taksim, Ilie Caras si Maestrul Hiram Orchestra sunt doar cativa dintre artistii penultimului weekend de concerte live la Targul de Craciun Bucuresti. Intre 16 si 18 decembrie, Piata Constitutiei este t

- In weekendul 9-11 decembrie, revin concertele live la Targul de Craciun Bucuresti. Pe langa parcul de distractii, zona de cumparaturi si food trucks, bucurestenii se bucura in acest weekend de o noua serie de concerte in Piata Constitutiei. Din programul

- Artisti folk, solisti de opera, tarafuri, grupuri folclorice si coruri vocale vor urca pe scena de la Targul de Craciun Bucuresti, intre 9 si 11 decembrie. Ducu Bertzi canta vineri in Piata Constitutiei. De la „Pe podele de nuiele” la „Florile dalbe” sau „Mos Craciun”, artistul a pregatit pentru…

- Targul de Craciun din Capitala este atracția principala a finalului de ani pentru toți bucureștenii. Astfel, nerabdatori sa guste din preparatele care se vand „ca painea calda”, la targul special organizat in pragul sarbatorilor de iarna, milioane de romani raman uimiți de prețul produselor alimentare…

- Targul de Craciun Bucuresti a devenit cel mai vizitat loc din Capitala cu mai mult de 25.000 de participanti, miercuri, in prima zi cu concerte in Piata Constitutiei, potrivit news.ro.Minivacanta de 1 decembrie continua la Targul de Craciun Bucuresti cu program de concerte in fiecare seara, in perioada…

- Targul de Craciun din Capitala va fi deschis din 20 noiembrie, in Piata Constitutie, printre atractiile editiei din acest an fiind concertele live, Casuta lui Mos Craciun, patinoarul, caruselul si roata panoramica. Targul de Craciun Bucuresti 2022 va fi deschis zilnic intre 20 noiembrie si 26 decembrie,…

- Targul de Craciun din București incepe in 2022 pe data de 20 noiembrie, in Piata Constitutiei. Bucureștenii și nu numai ii vor putea trece pragul zilnic, pana pe 26 decembrie, iar accesul vizitatorilor este gratuit. Printre atractiile editiei din acest an sunt concertele live, Casuta lui Mos Craciun,…