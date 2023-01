Stiri pe aceeasi tema

- Marius Copil, Victor Vlad Cornea, Nicholas David Ionel, Filip Jianu si Cezar Cretu au fost nominalizati in echipa masculina de tenis a Romaniei care va intalni formatia Thailandei, in deplasare, in play-off-ul Grupei Mondiale I a Cupei Davis, a anuntat, duminica, Federatia Romana de Tenis pe site-ul…

- Prințesa Bajrakitiyabha Mahidol, educata in Anglia și America, cunoscuta drept Prințesa Bha, este considerata a fi cea mai potrivita persoana pentru a urca pe tron, in Thailanda. Este fiica cea mai mare a regelui Maha Vajiralongkorn și singurul lui copil din prima casatorie. A fost ambasadoarea Thailandei…

- Federatia Spaniola a anuntat, luni, ca mandatul dublului castigator al Roland Garros Sergi Bruguera ca antrenor al echipei nationale de Cupa Davis s-a incheiat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Agentia Internationasa pentru Integritate in Tenis (ITIA) a anuntat. marti, ca Mardy Fish, capitanul nejucator, si antrenorul echipei SUA de Cupa Davis, Bob Bryan, au fost amendati cu 10.000 de dolari pentru incalcarea regulilor privind pariurile sportive, potrivit news.ro. Fii la curent cu…

- Owen Farrell (Saracens) va fi capitanul nationalei de rugby a Angliei, vicecampioana mondiala, in partida-test cu Africa de Sud, campioana mondiala en titre, de sambata seara, de pe Twickenham Stadium din Londra, a anuntat selectionerul Eddie Jones, scrie AFP, potrivit Agerpres.Jones a decis sa inceapa…

- Romanian tennis players Nicholas David Ionel and Filip Cristian Jianu qualified, on Tuesday, for the round of 16 at the challenger tournament in Yokkaichi (Japan) - the Yokkaichi Challenger, with prizes worth 53,120 USD, told Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Capitanul nationalei Romaniei, Cristina Neagu, a facut mai multe declaratii, marti seara, dupa partida pierduta cu Muntenegru, scor 34-35, care a calificat adversara in semifinale, iar tricolorele au ratat orice sansa de a mai lupta pentru penultimul act al Campionatului European. Arbitrajul cuplului…