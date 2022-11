Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 10- 13 noiembrie, in superbul Complex de Natație din Otopeni a avut loc Campionatul Național de Inot in bazin scurt pentru Seniori, Tineret si Juniori, competitie pe care inotatorii barracudiști campineni - Darius Coman, Alexandru Nistorescu, Alexandr Slavic, Rareș Radoi și Ștefan Cojocaru,…

- Daniel Martin a reușit sa cucereasca aurul in proba de 100 m mixt din cadrul Campionatelor Naționale de natație in bazin scurt Surpriza la Campionatele Naționale in bazin scurt de la Otopeni: multiplul campion mondial David Popovici a fost invins in cursa de 100 m mixt de Daniel Martin. Fost campion…

- Sportivul David Popovici, legitimat la CS Dinamo, a castigat, vineri, inca o medalie de aur la Campionatul National in bazin scurt, competitie care se desfasoara la Otopeni. Popovici s-a impus in proba de 200 m liber, cu timpul 1:43.06. Pe locul doi s-a clasat Mihai Gergely (CSM Cluj Napoca) – 1:46.58,…

- Campionatul Național de powerlifting, clasic, pentru seniori, juniori II, juniori I masters, masculin și feminin, desfașurat recent in Sala Sporturilor din Iași a adus la start 153 de sportivi inscriși, un record de participare, competitori proveniți de la peste 20 de cluburi afiliate la Federația Romana…