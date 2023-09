Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 6 Poliție Rurala Moreni au primit o sesizare prin numarul de urgența 112 cu privire la faptul ca un deținut ar fi incercat sa se spanzure. Echipa de intervenție s-a deplasat imediat la fața locului și a identificat un barbat de 42 de ani, care s-ar fi spanzurat in camera…

- La data de 1 septembrie a.c., polițiștii Secției de poliție rurala Valea Doftanei au pus in aplicare 5 mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea emise de catre Judecatoria Campina. Astfel, doi tineri cu varstele de 23 și respectiv 25 de ani au de executat 3 ani de inchisoare pentru savarsirea infracțiunilor…

- O femeie in varsta in 55 de ani a decedat , miercuri dimineata, dupa ce s-a aruncat de la etajul 4 al Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova, potrivit Agerpres."La data de 2 august, in jurul orei 10,00, politistii din cadrul Politiei municipiului…

- Polițiștii din cadrul Biroului de Combate re a Infracțiunilor Contra Persoanelor și Patrimoniului au identificat o persoana banuita de comiterea infractiunii de furt calificat, fapta pentru care a fost deschis dosar penal. «In fapt – spun reprezentanții IPJ Prahova intr-un comunicat – la data de 13…

- La data de 20 iulie 2023, polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au identificat 4 tineri, trei in varsta de 17 ani și unul de 20 de ani, din comunele Șpring și Apoldu de Jos, județul Alba, care sunt banuiți de savarșirea infracțiunii de furt calificat, fapta in legatura cu care poliția…

- Doi tineri de 17 si 19 ani, din Craiova, au fost reținuți, aseara, de polițiștii Sectiei 2 pentru comiterea infractiunii de lovirea sau alte violente. In seara zilei de 20 iunie, politistii au fost sesizati de catre un tanar de 22 de ani, din comuna Bucovat, ca, in dimineata aceleiasi zile, ar fi fost…

- Reținuți pentru furt calificat In data de 28 iunie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliției Rurala Adjud au pus in aplicare 4 mandate de percheziție domiciliara pe raza localitații Paunești, la locuințele unor persoane banuite de savarșirea infracțiunii de furt calificat. Polițiștii din cadrul…

- Cercetați de polițiști pentru furt calificat și complicitate la infracțiunea de furt calificat La data de 23 iunie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurala Targoviște au fost sesizați de un barbat de 37 de ani, administrator al unei stații de alimentare cu combustibil, cu privire la…