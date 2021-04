Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul auto Mercedes-Benz Daimler a anunțat ca iși va accelera trecerea la mașinile electrice, pe fondul unui start fericit al anului 2021 pentru EV-uri, in ciuda lipsei globale de cipuri semiconductoare. Compania nu a oferit detalii despre cat de repede va fi electrica gama de mașini. In 2019,…

- Dupa izbucnirea scandalului Dieselgate in 2015, Volkswagen s-a vazut nevoit sa-și schimbe strategia și sa se orienteze mai mult catre dezvoltarea și lansarea de vehicule cu emisii zero. Cu o platforma dedicata pentru mașinile electrice din grup, nemții spera ca au toate ingredientele necesare pentru…

- Service-urile auto din Franța nu privesc cu prea mare entuziasm revoluția de pe piața mașinilor electrice, in ciuda argumentelor in favoarea acestora – ecologice, fiabile, silențioase și economice. Mașinile electrice necesita mult mai puține intervenții din partea mecanicilor, in condițiile in care,…

- Ford Motor Co va construi urmatoarea versiune a autoutilitarei Transit pentru piața europeana in Turcia in 2023 și va include variante complet electrice și hibride, impreuna cu versiunea cu motor de ardere. Autoutilitarele vor fi construite de un joint venture al producatorului auto american din Turcia.…

- Volkswagen a luat tarziu star­tul in cursa pentru piata masinilor electrice, dar vrea sa recupereze rapid, inclusiv prin a nu mai depinde de furnizorii de baterii, scrie Ziarul Financiar. Citește și: Nicușor Dan NU aloca bani pentru Catedrala Mantuirii Neamului: Nu avem in buget Astfel,…

- Trotinetele electrice Lime reprezinta unul dintre cele mai populare și mai accesibile mijloace de transport alternativ din București, iar de la lansarea care a avut loc in primavara anului 2019 ele au devenit tot mai accesate de catre cei care vor sa se plimbe prin oraș dar și de cei care vor sa parcurga…

- Renumitul analist chinez, Ming-Chi Kuo, sursa a unui mare numar de previziuni legate de Apple care s-au verificat de-a lungul timpului, face cunoscute o serie de noi informatii legate de primul autoturism dezvoltat de gigantul american. Prima masina Apple se va baza pe E-GMP, o platforma pentru vehiculele…

- O companie israeliana a dezvoltat un tip de baterie pentru mașinile electrice, care se incarca aproape la fel de repede pe cat ii ia unui șofer sa faca plinul cu benzina la o mașina, potrivit The Guardian . Este prima data cand sunt produse astfel de baterii, care reprezinta un pas important in folosirea…