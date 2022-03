Cinci străzi pavate cu piatră cubică vor fi asfaltate Mai multe strazi pavate cu piatra cubica si piatra de rau din Craiova vor fi modernizate. Acestea, cinci la numar, vor fi asfaltate pentru prima data prin acordul cadru incheiat intre „Municipiul Craiova și asocierea DOMARCONS SRL și DRUM CONCEPT SRL„. Administratia locala este acum la momentul aporbarii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii. Este vorba de strazi din cartierul Lascar Catragiu: strada Teleajenului, Tarnava, Drobeta, Sinaia si Bega. La acest moment strazile beneficiaza de utilitati si nu ar mai risca sa fie sparte dupa primul strat de asfalt.Prima pe lista strazilor… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

