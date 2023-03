Cinci strazi de pamant din cartierul Burdujeni-sat sunt programate la asfaltare in acest an, a anunțat primarul Ion Lungu. Cea mai importanta este strada Dobrila Eugen in lungime de 1,7 kilometri valoarea investițiilor aici fiind de 4,2 milioane de lei. ”Anul trecut a fost finalizata canalizarea pe strada Dobrila Eugen. A fost o lucrare complicata […] The post Cinci strazi de pamant din Burdujeni -sat programate la asfaltare in acest an first appeared on Suceava News Online .