Cinci spărgători de garaje, prinși la Oțelu Roșu OȚELU ROȘU – Este vorba despre doua cazuri: unii au spart 7 garaje ale unei firme pentru a fura șenile pentru ATV-uri, iar alții au spart un garaj pentru a fura roți, cu tot cu anvelope! Polițiștii din oraș au identificat, vineri, cinci persoane banuite ca ar fi comis doua furturi de pe raza orașului. „Intr-unul dintre cazuri, polițiștii au identificat trei tineri cu varste cuprinse intre 24 și 26 de ani, toți din Oțelu Roșu, banuiți ca, in februarie 2023, ar fi patruns prin taierea gardului, in incinta unei societați comerciale, apoi ar fi taiat lacatele de la 7 garaje, sustragand 4 șenile adaptabile… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

