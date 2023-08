Stiri pe aceeasi tema

- Controale ale inspectorilor de la Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Vest, miercuri, in stațiunea Baile Herculane. Mai multe restaurante a fost inchise temporar din cauza neregulilor gasite și au incasat amenzi de peste 150.000 de lei.

- In urma unui control facut, miercuri, de comisarii de la Protectia Consumatorului in statiunea Baile Herculane din judetul Caras-Severin, au fost date 31 de amenzi in valoare de 151.500 de lei, 16 avertismente si s-a dispus oprirea temporara a 5 unitati. Inspectorii au gasit ulei pentru gatit inegrit…

- Persoane varstnice ținute in mizerie, produse alimentare expirate de cateva luni, bai insalubre și paturi ruginite sunt doar cateva dintre neregulile depistate de Protecția Consumatorilor Cluj in urma controalelor din azile.

- Zeci de nereguli in Satul de vacanța din Mamaia, constatate de inspectorii de la Protecția Consumatorului, care au derulat, in ultima luna și jumatate, peste 2.000 de controale doar pe litoral. Comercianții care vand produse in plin sezon estival aveau alimente expirate in depozite, uleiul nu se schimba…

- Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor a fost sesizat ca sunt mai multe nereguli la Hotelul Mondial din Eforie Nord. Hotelul, care este un hotel de patru stele, are 54 de camere si au fost verifcate trei dintre acestea, inclusiv cea pentru care a fost primita reclamatia. Astfel, in aceasta…

- Alimente fierte cu mult inainte de a fi consumate și pește curațat in spații insalubre, acestea sunt preparatele care ajungeau in farfuria turistului inainte de controalele ANPC la localurile de pe litoral.Inspectorii de la ANPC au descins in restaurantele, terasele și plajele de pe faleza din Navodari,…

- Un control facut de inspectorii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) la o mezelarie din localitatea ilfoveana 1 Decembrie a scos la iveala mai multe probleme, printre care murdarie si rugina, pentru care s-au dat amenzi in valoare de 70.000 de lei.Este vorba de fabrica de Mezeluri…